В одном городе живут два человека и совершенно не подозревают о существовании друг друга. Однажды они встретятся и... очень сильно удивятся. Простой, скромный питерский химик знакомится со своим абсолютным двойником — крутым питерским бандитом Сергеем Прохоровичем. Внешне они похожи, но внутренне — стопроцентные противоположности. Интеллигент и мафиози. Вдвоем они непобедимы.

