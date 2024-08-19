Чисто по жизни. Сезон 1. Серия 17
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Чисто по жизни
1-й сезон
17-я серия

Чисто по жизни (сериал, 2002) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

7.82002, Чисто по жизни. Сезон 1. Серия 17
Комедия16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В одном городе живут два человека и совершенно не подозревают о существовании друг друга. Однажды они встретятся и... очень сильно удивятся. Простой, скромный питерский химик знакомится со своим абсолютным двойником — крутым питерским бандитом Сергеем Прохоровичем. Внешне они похожи, но внутренне — стопроцентные противоположности. Интеллигент и мафиози. Вдвоем они непобедимы.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

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