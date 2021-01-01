WinkСериалыЧистая правда5-й сезон3-я серия
Чистая правда (сериал, 2021) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн
6.12021, Aynen Aynen
Комедии18+
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Сюжет
Пикантный ситком из Турции со звездой «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином в одной из главных ролей. Красавица Нил тяжело переживает разрыв с бойфрендом, который ей изменил. Она мечтает о серьезных отношениях, браке и верности, но, встретив ветреного мачо Эмира, решает прикинуться свободолюбивой и независимой. Тем временем, чтобы произвести впечатление на Нил, Эмир входит в образ консервативного мужчины, мечтающего о семье и детях. Так, в атмосфере взаимного вранья проходит их первое свидание. онлайн в хорошем качестве
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.5 IMDb