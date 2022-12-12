Чистая правда. Сезон 4. Серия 1
Wink
Сериалы
Чистая правда
4-й сезон
1-я серия

Чистая правда (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

6.12020, Aynen Aynen
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пикантный ситком из Турции со звездой «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином в одной из главных ролей. Красавица Нил тяжело переживает разрыв с бойфрендом, который ей изменил. Она мечтает о серьезных отношениях, браке и верности, но, встретив ветреного мачо Эмира, решает прикинуться свободолюбивой и независимой. Тем временем, чтобы произвести впечатление на Нил, Эмир входит в образ консервативного мужчины, мечтающего о семье и детях. Так, в атмосфере взаимного вранья проходит их первое свидание. онлайн в хорошем качестве

Страна
Турция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.5 IMDb