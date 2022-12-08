Чистая правда. Сезон 1. Серия 2
Чистая правда (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

6.12019, Aynen Aynen
Комедия18+

О сериале

Пикантный ситком из Турции со звездой «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином в одной из главных ролей. Красавица Нил тяжело переживает разрыв с бойфрендом, который ей изменил. Она мечтает о серьезных отношениях, браке и верности, но, встретив ветреного мачо Эмира, решает прикинуться свободолюбивой и независимой. Тем временем, чтобы произвести впечатление на Нил, Эмир входит в образ консервативного мужчины, мечтающего о семье и детях. Так, в атмосфере взаимного вранья проходит их первое свидание. онлайн в хорошем качестве

Страна
Турция
Жанр
Комедия
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.5 IMDb