WinkДетям5 класс. ГеографияЧеловек на ЗемлеЧисленность населения Земли. Расовый состав
5 класс. География (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн
6.42020, Численность населения Земли. Расовый состав
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Данный видеоурок поможет вам получить представление о теме Численность населения Земли. Вы узнаете о развитии человечества, о численности населения на сегодняшний день и о темпах и причинах ее роста. А также познакомитесь с понятием расы, узнаете, какие типы рас существуют, рассмотрите их географию. И познакомитесь с устоявшимися разновидностями смешанных рас.
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