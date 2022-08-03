5 класс. География (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Данный видеоурок поможет вам получить представление о теме Численность населения Земли. Вы узнаете о развитии человечества, о численности населения на сегодняшний день и о темпах и причинах ее роста. А также познакомитесь с понятием расы, узнаете, какие типы рас существуют, рассмотрите их географию. И познакомитесь с устоявшимися разновидностями смешанных рас.



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