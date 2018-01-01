Чип и Дейл спешат на помощь (сериал, 1989) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн
1989, Chip 'n' Dale Rescue Rangers
6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Чип и Дейл — самые большие шалуны, которых когда-либо создавала студия Дисней. Эти милые и очаровательные бурундучки вечно попадают в неприятности.
СтранаСША
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Кимболл
- БДРежиссёр
Боб
Дзамбони
- АЗРежиссёр
Алан
Заслов
- ТМАктриса
Тресс
МакНилл
- КБАктёр
Кори
Бертон
- ПКАктёр
Питер
Каллен
- Актёр
Джим
Каммингс
- РПАктёр
Роб
Полсен
- ДГАктёр
Дэнни
Гэнс
- ПШАктёр
Питер
Шрум
- ДУАктриса
Дебора
Уолли
- АОАктёр
Алан
Оппенхаймер
- СМАктриса
Синди
МакКей
- АБСценарист
Алан
Барнетт
- БДСценарист
Базз
Диксон
- АЗПродюсер
Алан
Заслов
- ТСПродюсер
Тэд
Стоунс
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- Актёр дубляжа
Александр
Леньков
- ОБАктриса дубляжа
Ольга
Белявская
- ВААктёр дубляжа
Всеволод
Абдулов
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров