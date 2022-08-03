Чикаго в огне. Сезон 9. Серия 6
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Чикаго в огне
9-й сезон
6-я серия

Чикаго в огне (сериал, 2020) сезон 9 серия 6 смотреть онлайн

9.62020, Chicago Fire
Драма18+

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О сериале

Захватывающий драматический сериал о сотрудниках чикагской пожарной части № 51. Ежедневные рабочие подвиги пожарных, спасателей и парамедиков соседствуют с личными проблемами, предательством, изменами, потерями и тяжелыми потрясениями, которые также приходится переживать отважным героям.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чикаго в огне»