Чикаго в огне. Сезон 9. Серия 11
Wink
Сериалы
Чикаго в огне
9-й сезон
11-я серия

Чикаго в огне (сериал, 2020) сезон 9 серия 11 смотреть онлайн

9.62020, Chicago Fire
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Захватывающий драматический сериал о сотрудниках чикагской пожарной части № 51. Ежедневные рабочие подвиги пожарных, спасателей и парамедиков соседствуют с личными проблемами, предательством, изменами, потерями и тяжелыми потрясениями, которые также приходится переживать отважным героям.

Сериал Чикаго в огне 9 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чикаго в огне»