Чикаго в огне. Сезон 8. Серия 4
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Чикаго в огне
8-й сезон
4-я серия

Чикаго в огне (сериал, 2019) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн

9.62019, Chicago Fire
Драма18+

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О сериале

Захватывающий драматический сериал о сотрудниках чикагской пожарной части № 51. Ежедневные рабочие подвиги пожарных, спасателей и парамедиков соседствуют с личными проблемами, предательством, изменами, потерями и тяжелыми потрясениями, которые также приходится переживать отважным героям.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чикаго в огне»