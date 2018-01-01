Чикаго в огне. Сезон 7. Серия 14
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Чикаго в огне (сериал, 2018) сезон 7 серия 14 смотреть онлайн

9.62018, Chicago Fire
Драма18+

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О сериале

Захватывающий драматический сериал о сотрудниках чикагской пожарной части № 51. Ежедневные рабочие подвиги пожарных, спасателей и парамедиков соседствуют с личными проблемами, предательством, изменами, потерями и тяжелыми потрясениями, которые также приходится переживать отважным героям.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чикаго в огне»