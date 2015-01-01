Чикаго в огне (сериал, 2015) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Захватывающий драматический сериал о сотрудниках чикагской пожарной части № 51. Ежедневные рабочие подвиги пожарных, спасателей и парамедиков соседствуют с личными проблемами, предательством, изменами, потерями и тяжелыми потрясениями, которые также приходится переживать отважным героям.



Сериал Чикаго в огне 4 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.