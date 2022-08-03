WinkСериалыЧикаго в огне2-й сезон18-я серия
Чикаго в огне (сериал, 2013) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн
9.62013, Chicago Fire
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Захватывающий драматический сериал о сотрудниках чикагской пожарной части № 51. Ежедневные рабочие подвиги пожарных, спасателей и парамедиков соседствуют с личными проблемами, предательством, изменами, потерями и тяжелыми потрясениями, которые также приходится переживать отважным героям.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джо
Чаппелль
- СБРежиссёр
Сэнфорд
Букставер
- ТКАктёр
Тейлор
Кинни
- КСАктёр
Кристиан
Столте
- ИУАктёр
Имонн
Уокер
- ДМАктёр
Джо
Миносо
- РФАктёр
Рэнди
Флаглер
- ДЭАктёр
Дэвид
Эйгенберг
- ДСАктёр
Джесси
Спенсер
- ЭФАктёр
Энтони
Феррарис
- ККАктриса
Кара
Киллмер
- МРАктриса
Миранда
Рэй Майо
- СКСценарист
Сара
Кусерка
- ДВПродюсер
Дик
Вульф
- АВПродюсер
Артур
В. Форни
- ДХПродюсер
Дерек
Хаас
- МБПродюсер
Майкл
Брандт
- ДДХудожник
Джон
Д. Кретщмер
- ЛВОператор
Лиза
Вигэнд
- УЭОператор
Уильям
Эйчлер
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон