Чи. Сезон 4. Серия 1
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Чи
4-й сезон
1-я серия

Чи (сериал, 2021) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

2021, The Chi
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Герои сериала — жители бедных южных районов Чикаго со сложной криминогенной обстановкой. Афроамериканцы, живущие здесь, вынуждены каждый день рисковать жизнью и искать возможность заработать. Подростки, живущие в Чикаго, быстро взрослеют. Таков и Алекс Хибберт: мальчику придeтся рано распрощаться с детскими мечтами и приложить серьeзные усилия, чтобы чего-то добиться в жизни.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чи»

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