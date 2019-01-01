Чи. Сезон 3. Серия 8
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Чи (сериал, 2019) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

2019, The Chi
Драмы18+

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О сериале

Герои сериала — жители бедных южных районов Чикаго со сложной криминогенной обстановкой. Афроамериканцы, живущие здесь, вынуждены каждый день рисковать жизнью и искать возможность заработать. Подростки, живущие в Чикаго, быстро взрослеют. Таков и Алекс Хибберт: мальчику придeтся рано распрощаться с детскими мечтами и приложить серьeзные усилия, чтобы чего-то добиться в жизни.

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Страна
США
Жанр
Драмы
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чи»