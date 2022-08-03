Чи (сериал, 2019) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Герои сериала — жители бедных южных районов Чикаго со сложной криминогенной обстановкой. Афроамериканцы, живущие здесь, вынуждены каждый день рисковать жизнью и искать возможность заработать. Подростки, живущие в Чикаго, быстро взрослеют. Таков и Алекс Хибберт: мальчику придeтся рано распрощаться с детскими мечтами и приложить серьeзные усилия, чтобы чего-то добиться в жизни.

