Чи (сериал, 2019) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
2019, The Chi
Драмы18+
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Сюжет
Герои сериала — жители бедных южных районов Чикаго со сложной криминогенной обстановкой. Афроамериканцы, живущие здесь, вынуждены каждый день рисковать жизнью и искать возможность заработать. Подростки, живущие в Чикаго, быстро взрослеют. Таков и Алекс Хибберт: мальчику придeтся рано распро�щаться с детскими мечтами и приложить серьeзные усилия, чтобы чего-то добиться в жизни.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ГМРежиссёр
Ганджа
Монтейру
- Актёр
Джейкоб
Латимор
- АРАктёр
Алекс
Р. Хибберт
- ШБАктёр
Шэймон
Браун мл.
- ЙРАктриса
Йолонда
Росс
- ББАктриса
Биргунди
Бэйкер
- ККАктёр
Кёртисс
Кук
- ДДАктриса
Дженесис
Денис Хейл
- ЛДАктёр
Люк
Джеймс
- ЛУСценарист
Лина
Уэйте
- Продюсер
Коммон
- РФПродюсер
Рик
Фамуйива
- АКПродюсер
Аарон
Каплан
- КБХудожник
Кендалл
Беннетт
- ФГХудожница
Фернанда
Герерро
- СПМонтажёр
Скотт
Пауэлл
- ХММонтажёр
Хантер
М. Вия
- НРОператор
Нэйтан
Рэй Сэлтер
- ПУКомпозитор
Патрик
Уоррен
- ВЖКомпозитор
Вайклеф
Жан