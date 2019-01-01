Четыре свадьбы и одни похороны (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.82019, Four Weddings and a Funeral
Мелодрамы, Комедии18+
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Сюжет
Четверо американских друзей встречаются на свадьбе в Лондоне, но всe идeт не по плану: за сорвавшейся церемонией следует безумный год, который включает в себя участие в политическом скандале, разрывы в отношениях и новые влюбленности.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КМРежиссёр
Катрин
Морсхэд
- ТШРежиссёр
Тристрам
Шапиро
- ЧМРежиссёр
Чарльз
МакДугалл
- Актриса
Натали
Эммануэль
- НПАктёр
Никеш
Пател
- РРАктриса
Ребекка
Риттенхаус
- ДРАктёр
Джон
Рейнольдс
- БМАктёр
Брэндон
Майкал Смит
- ЗБАктриса
Зои
Бойл
- СЛАктриса
София
Ла Порта
- ХПАктёр
Хариш
Пател
- Актёр
Нэйтан
Стюарт-Джарретт
- МКСценарист
Минди
Кейлинг
- ФУСценарист
Фиби
Уолш
- МВСценарист
Мэтт
Варбертон
- Продюсер
Ричард
Кёртис
- ЧГПродюсер
Чарли
Гранди
- МКПродюсер
Минди
Кейлинг
- АБМонтажёр
Адам
Барр
- ГФОператор
Гэвин
Финни