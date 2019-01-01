Четыре свадьбы и одни похороны. Сезон 1. Серия 8
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Четыре свадьбы и одни похороны
1-й сезон
8-я серия

Четыре свадьбы и одни похороны (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.82019, Four Weddings and a Funeral
Мелодрамы, Комедии18+

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Сюжет

Четверо американских друзей встречаются на свадьбе в Лондоне, но всe идeт не по плану: за сорвавшейся церемонией следует безумный год, который включает в себя участие в политическом скандале, разрывы в отношениях и новые влюбленности.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Четыре свадьбы и одни похороны»