Четыре свадьбы и одни похороны. Сезон 1. Серия 5
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Четыре свадьбы и одни похороны
1-й сезон
5-я серия

Четыре свадьбы и одни похороны (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.82019, Four Weddings and a Funeral
Мелодрама, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Четверо американских друзей встречаются на свадьбе в Лондоне, но всe идeт не по плану: за сорвавшейся церемонией следует безумный год, который включает в себя участие в политическом скандале, разрывы в отношениях и новые влюбленности.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Четыре свадьбы и одни похороны»