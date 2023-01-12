Четыре сезона в Гаване. Серия 8
Wink
Сериалы
Четыре сезона в Гаване
1-й сезон
8-я серия
7.52016, Cuatro estaciones en La Habana
Триллер, Драма18+

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Четыре сезона в Гаване (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Захватывающий мини-сериал, который перенесет зрителей на Кубу 90-х и познакомит с харизматичным следователем. Сын известного дипломата найден задушенным в парке. На нем женская одежда, парик и яркий макияж. Лейтенанту Марио Конде предстоит выяснить, какие тайны скрывал убитый и кому была выгодна его смерть. Следователь берется за дело с полной отдачей, граничащей с одержимостью, и в очередной раз забывает о близких. Почему же чужие преступления увлекают Марио куда больше, чем собственная жизнь? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас в детективном сериале «Четыре сезона в Гаване» (2016) в видеосервисе Wink.

Страна
Испания, Куба
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb