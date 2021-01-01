Честная игра (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Стефа Полозова разрывается между долгом и счастьем. Она давно замужем, но это необычный брак — в нем никогда не было любви: их с Ярославом свели особые обстоятельства — много лет все свои нежные чувст�ва Стефа отдавала двойняшкам Нине и Артему, но встреча с Игорем перевернула ее жизнь. А внезапная гибель матери становится для героини началом сложного пути к себе и переосмыслению прошлого, настоящего и будущего.



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