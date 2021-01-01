Честная игра. Серия 1
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Честная игра
1-й сезон
1-я серия
8.62021, Честная игра. Серия 1
Мелодрамы18+

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Честная игра (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Стефа Полозова разрывается между долгом и счастьем. Она давно замужем, но это необычный брак — в нем никогда не было любви: их с Ярославом свели особые обстоятельства — много лет все свои нежные чувства Стефа отдавала двойняшкам Нине и Артему, но встреча с Игорем перевернула ее жизнь. А внезапная гибель матери становится для героини началом сложного пути к себе и переосмыслению прошлого, настоящего и будущего.

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Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Честная игра»