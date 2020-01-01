7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

На уроке учащиеся на примере рассказа Максима Горького Старуха Изергиль разберут основные приемы создания романтического произведения проанализируют легенды о Ларре и Данко дадут характеристику главной героине определят основную идею рассказа составят представление о нравственной и гражданской позиции автора.



