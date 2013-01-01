Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Новое действующее лицо из «черного списка» - Ансло Гэррик, совершает покушение на Рэда. Во время атаки специальный агент Дональд Ресслер получает серьезное ранение. Лиз стремится выбраться из западни, но людям Гэррика удается ее захватить.



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