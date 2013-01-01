Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Том рассказывает Лиз правду о своем тайнике и утверждает, что невиновен. Тем временем, Реддингтон информирует Лиз и ФБР, что следующее имя в его черном списке - красивая и очень опасная женщина по имени Джина Занетакос. На допросе Том продолжает настаивать на своей невиновности. Вскоре Лиз понимает, что найденные ей документы с фотографиями Тома подделаны.



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