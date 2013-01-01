Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Лиз продолжает поиски правды о своем муже Томе. Между тем, в деле против опасного наркодилера исчезает важный свидетель. Рэд сообщает команде, что скорее всего, свидетеля похитил «Мясник», человек на счету которого сотни пропавших без вести людей. Реддингтону и специальному агенту Дональду Р�есслеру впервые приходится работать вместе. Том приглашает Лиз отправиться в совместную поездку.



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