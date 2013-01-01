Wink
Сериалы
Черный список
1-й сезон
4-я серия

Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1.4
Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лиз продолжает поиски правды о своем муже Томе. Между тем, в деле против опасного наркодилера исчезает важный свидетель. Рэд сообщает команде, что скорее всего, свидетеля похитил «Мясник», человек на счету которого сотни пропавших без вести людей. Реддингтону и специальному агенту Дональду Ресслеру впервые приходится работать вместе. Том приглашает Лиз отправиться в совместную поездку.

Сериал Черный список 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»

Всё