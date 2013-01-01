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Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1.3
Триллеры18+

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Сюжет

Китайский киллер-профессионал Уцзин убивает в Шанхае агента ЦРУ, чтобы получить некое сообщение, и просит Рэда помочь расшифровать его. Реддингтон хочет, чтобы Элизабет поработала под прикрытием в качестве опытного дешифровщика. Вместе они узнают имя следующей жертвы Уцзина. Рэймонд объясняет Кин почему он выбрал ее для совместной работы. Элизабет назначает баллистическую экспертизу пистолета Тома. Неизвестные люди устанавливают в доме семьи Кин видеонаблюдение.

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»

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