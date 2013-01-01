Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Китайский киллер-профессионал Уцзин убивает в Шанхае агента ЦРУ, чтобы получить некое сообщение, и просит Рэда помочь расшифровать его. Реддингтон хочет, чтобы Элизабет поработала под прикрытием в качестве опытного дешифровщика. Вместе они узнают имя следующей жертвы Уцзина. Рэймонд объясн�яет Кин почему он выбрал ее для совместной работы. Элизабет назначает баллистическую экспертизу пистолета Тома. Неизвестные люди устанавливают в доме семьи Кин видеонаблюдение.



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