Wink
Сериалы
Черный список
1-й сезон
2-я серия

Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1.2
Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Рэд рассказывает о предстоящем теракте, который должен совершить человек, известный как «Фрилансер». Ред и Кин отправляются в Монреаль, чтобы изучить его цель. Рэддингтон требует получение статуса иммунитета в обмен на дальнейшую помощь властям. Он выслеживает «Фрилансера» на благотворительной акции, которую проводит Флориана Кампо, активистка занимающаяся проблемой сексуального рабства. Том Кин выписывается из больницы.

Жанр
Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»