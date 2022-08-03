Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Рэд рассказывает о предстоящем теракте, который должен совершить человек, известный как «Фрилансер». Ред и Кин отправляются в Монреаль, чтобы изучить его цель. Рэддингтон требует получение статуса иммунитета в обмен на дальнейшую помощь властям. Он выслеживает «Фрилансера» на благотворительной акции, которую проводит Флориана Кампо, активистка занимающаяся проблемой сексуального рабства. Том Кин выписывается из больницы.

