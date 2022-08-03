Wink
Сериалы
Черный список
1-й сезон
15-я серия

Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1.15
Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Находится свидетель в деле о пропавшем прокуроре. Рэд считает, что существует некий «Судья», который в одиночку воздает мщение тем, кто отправляет людей в тюрьму по несправедливым обвинениям и, как следствие, губит их жизни. Лиз составляет список пропавших – все выдающиеся адвокаты и судьи.

Жанр
Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»