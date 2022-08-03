Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Находится свидетель в деле о пропавшем прокуроре. Рэд считает, что существует некий «Судья», который в одиночку воздает мщение тем, кто отправляет людей в тюрьму по несправедливым обвинениям и, как следствие, губит их жизни. Лиз составляет список пропавших – все выдающиеся адвокаты и судьи.

