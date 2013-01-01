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Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1.14
Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Очень привлекательная женщина, которая представляется миссис Рэддингтон, крадет содержимое депозитной ячейки в банке Стамбула и оставляет для Рэда записку с просьбой о встрече. Пратт передает Рэду информацию о том, что существует список советских шпионов времен холодной войны.

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»

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