Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сюжет

Очень привлекательная женщина, которая представляется миссис Рэддингтон, крадет содержимое депозитной ячейки в банке Стамбула и оставляет для Рэда записку с просьбой о встрече. Пратт передает Рэду информацию о том, что существует список советских шпионов времен холодной войны.



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