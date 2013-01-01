WinkСериалыЧерный список1-й сезон11-я серия
Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2013, The Blacklist 1.11
Триллеры18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Рэд скрывается и ведет собственное расследование, пытаясь отследить тех, кто предал его во время операции по поимке Ансло Гэррика. ФБР также пытается вычислить «крота». Тем временем, серийный убийца по кличке «Добрый Самаритянин», с которым когда-то сталкивалась Лиз, снова проявляет себя.
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Информация
КачествоFull HD, SD
ЖанрыТриллеры
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЭМРежиссёр
Эндрю
Маккарти
- МВРежиссёр
Майкл
В. Уоткинс
- БРРежиссёр
Билл
Роу
- ДСАктёр
Джеймс
Спэйдер
- МБАктриса
Меган
Бун
- Актёр
Диего
Клаттенхоф�ф
- ГДАктёр
Гарри
Дж. Ленникс
- ХТАктёр
Хишам
Тафик
- Актёр
Амир
Арисон
- ММАктриса
Можан
Марно
- РЭАктёр
Райан
Эгголд
- ЛСАктриса
Лора
Сон
- СБАктриса
Сьюзан
Блом�март
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ДБПродюсер
Джон
Бокенкамп
- ДЭПродюсер
Джон
Эйзендрат
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЭДХудожник
Эндрю
Джекнесс
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн