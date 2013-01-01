Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Рэд скрывается и ведет собственное расследование, пытаясь отследить тех, кто предал его во время операции по поимке Ансло Гэррика. ФБР также пытается вычислить «крота». Тем временем, серийный убийца по кличке «Добрый Самаритянин», с которым когда-то сталкивалась Лиз, снова проявляет себя.



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