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Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1.11
Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Рэд скрывается и ведет собственное расследование, пытаясь отследить тех, кто предал его во время операции по поимке Ансло Гэррика. ФБР также пытается вычислить «крота». Тем временем, серийный убийца по кличке «Добрый Самаритянин», с которым когда-то сталкивалась Лиз, снова проявляет себя.

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»

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