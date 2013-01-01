Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Лиз отключает устройство, которое глушит связь, чтобы вызвать подмогу, но попадает в заложники к Гэррику. В попытке спасти Элизабет, Рэд вынуждает Ресслера сообщить Гэррику секретный код.



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