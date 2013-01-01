Wink
Сериалы
Черный список
1-й сезон
10-я серия

Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1.10
Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лиз отключает устройство, которое глушит связь, чтобы вызвать подмогу, но попадает в заложники к Гэррику. В попытке спасти Элизабет, Рэд вынуждает Ресслера сообщить Гэррику секретный код.

Сериал Черный список 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»

Всё