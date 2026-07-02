2022, Черный список с Дмитрием Губерниевым. Сезон 6. Серия 8
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Серия в подписке «PREMIER»
Черный список с Дмитрием Губерниевым (сериал, 2022) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн
- 16+43 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 6 Серия 1
- 16+46 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 6 Серия 2
- 16+45 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 6 Серия 3
- 16+43 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 6 Серия 4
- 16+40 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 6 Серия 5
- 16+44 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 6 Серия 6
- 16+38 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 6 Серия 7
- 16+44 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 6 Серия 8
- 16+46 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 6 Серия 9
О сериале
Ведущие программы проверят компании и частных мастеров в сфере бытовых услуг и покажут, как мошенники наживаются на незнании потребителей. Недобросовестные исполнители будут навсегда занесены в «Черный список», а лучшие мастера получат двойное вознаграждение.