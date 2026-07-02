Черный список с Дмитрием Губерниевым. Сезон 3. Серия 23
Wink
Сериалы
Черный список с Дмитрием Губерниевым
3-й сезон
23-я серия
2022, Черный список с Дмитрием Губерниевым. Сезон 3. Серия 23
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «PREMIER»

Черный список с Дмитрием Губерниевым (сериал, 2022) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн

Сезоны и серии

3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон

О сериале

Ведущие программы проверят компании и частных мастеров в сфере бытовых услуг и покажут, как мошенники наживаются на незнании потребителей. Недобросовестные исполнители будут навсегда занесены в «Черный список», а лучшие мастера получат двойное вознаграждение.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг