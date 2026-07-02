2022, Черный список с Дмитрием Губерниевым. Сезон 3. Серия 23
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «PREMIER»
Черный список с Дмитрием Губерниевым (сериал, 2022) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн
- 16+36 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 1
- 16+32 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 2
- 16+37 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 3
- 16+35 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 4
- 16+34 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 5
- 16+36 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 6
- 16+39 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 7
- 16+36 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 8
- 16+35 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 9
- 16+35 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 10
- 16+39 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 11
- 16+29 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 12
- 16+42 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 13
- 16+44 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 14
- 16+37 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 15
- 16+39 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 16
- 16+36 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 17
- 16+45 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 18
- 16+39 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 19
- 16+31 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 20
- 16+40 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 21
- 16+37 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 22
- 16+39 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 23
- 16+43 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 24
- 16+47 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 25
- 16+41 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 26
- 16+40 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 27
- 16+36 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 28
- 16+38 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 29
- 16+44 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 30
- 16+44 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 31
- 16+43 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 32
- 16+44 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 33
- 16+36 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 34
- 16+43 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 35
- 16+44 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 36
- 16+40 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 37
- 16+43 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 38
- 16+39 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 39
- 16+44 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 40
- 16+37 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 3 Серия 41
О сериале
Ведущие программы проверят компании и частных мастеров в сфере бытовых услуг и покажут, как мошенники наживаются на незнании потребителей. Недобросовестные исполнители будут навсегда занесены в «Черный список», а лучшие мастера получат двойное вознаграждение.