Черный список: Искупление (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2017, The Blacklist: Redemption
Боевики, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Новый проект соберет самых отъявленных преступников из списка Рэда Рэддингтона в одну элитную команду наемников. К этой группе, возглавляемой Сьюзан Харгрейв, присоединится и ее сын — агент Том Кин. И хотя номинально герои сериала являются преступниками, они будут стремиться искупить вину за грехи прошлого. Правда, чтобы добиться желаемого, им все же придется преступить закон...
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Криминал, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДТРежиссёр
Джон
Терлески
- ЭМРежиссёр
Эндрю
Маккарти
- БРРежиссёр
Билл
Роу
- Актриса
Фамке
Янссен
- РЭАктёр
Райан
Эгголд
- ЭГАктёр
Эди
Гатеги
- ТСАктриса
Тони
Сайпресс
- Актёр
Адриан
Мартинес
- ТВАктриса
Теодора
Вулли
- ТОАктёр
Терри
О’Куинн
- ДААктёр
Дэн
Амбойер
- М�БАктёр
Малик
Бурк
- Актёр
Кларк
Питерс
- РДСценарист
Ричард
Д’Овидио
- ДАПродюсер
Дэвид
Аманн
- ДБПродюсер
Джон
Бокенкамп
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ДЭПродюсер
Джон
Эйзендрат
- КБХудожница
Кристин
Бин
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- НДМонтажёр
Нина
Джилберти
- РЧОператор
Радиум
Чун
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер