Новый проект соберет самых отъявленных преступников из списка Рэда Рэддингтона в одну элитную команду наемников. К этой группе, возглавляемой Сьюзан Харгрейв, присоединится и ее сын — агент Том Кин. И хотя номинально герои сериала являются преступниками, они будут стремиться искупить вину за грехи прошлого. Правда, чтобы добиться желаемого, им все же придется преступить закон...

