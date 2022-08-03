Черный список: Искупление. Сезон 1. Серия 3
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Черный список: Искупление
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3-я серия

Черный список: Искупление (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2017, The Blacklist: Redemption
Боевик, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Новый проект соберет самых отъявленных преступников из списка Рэда Рэддингтона в одну элитную команду наемников. К этой группе, возглавляемой Сьюзан Харгрейв, присоединится и ее сын — агент Том Кин. И хотя номинально герои сериала являются преступниками, они будут стремиться искупить вину за грехи прошлого. Правда, чтобы добиться желаемого, им все же придется преступить закон...

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список: Искупление»