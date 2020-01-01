7.82020, Black Monday
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Черный понедельник (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Брокер Морис — прожженный ветеран трейдинговой индустрии. Блэйр — подающий надежды новичок, считающий, что он придумал идеальный алгоритм, который позволит зарабатывать баснословные суммы. Судьба столкнет их вместе в преддверии крупнейшей катастрофы в истории мирового фондового рынка.
