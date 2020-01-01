WinkСериалыЧерный понедельник2-й сезон10-я серия
7.82020, Black Monday
Комедии, Зарубежные18+
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Черный понедельник (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн
Сюжет
Брокер Морис — прожженный ветеран трейдинговой индустрии. Блэйр — подающий надежды новичок, считающий, что он придумал идеальный алгоритм, который позволит зарабатывать баснословные суммы. �Судьба столкнет их вместе в преддверии крупнейшей катастрофы в истории мирового фондового рынка.
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