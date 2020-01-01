Черный понедельник. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Черный понедельник
2-й сезон
10-я серия
7.82020, Black Monday
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Черный понедельник (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Брокер Морис — прожженный ветеран трейдинговой индустрии. Блэйр — подающий надежды новичок, считающий, что он придумал идеальный алгоритм, который позволит зарабатывать баснословные суммы. Судьба столкнет их вместе в преддверии крупнейшей катастрофы в истории мирового фондового рынка.

Сериал Черный понедельник 2 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг