7.82019, Black Monday
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Черный понедельник (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сюжет
Брокер Морис — прожженный ветеран трейдинговой индустрии. Блэйр — подающий надежды новичок, считающий, что он придумал идеальный алгоритм, который позволит зарабатывать баснословные суммы. С�удьба столкнет их вместе в преддверии крупнейшей катастрофы в истории мирового фондового рынка.
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