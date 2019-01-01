Черный понедельник. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Черный понедельник
1-й сезон
5-я серия
7.82019, Black Monday
Комедии18+

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Черный понедельник (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Брокер Морис — прожженный ветеран трейдинговой индустрии. Блэйр — подающий надежды новичок, считающий, что он придумал идеальный алгоритм, который позволит зарабатывать баснословные суммы. Судьба столкнет их вместе в преддверии крупнейшей катастрофы в истории мирового фондового рынка.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

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