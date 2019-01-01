Черный понедельник. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Черный понедельник
1-й сезон
2-я серия
7.82019, Black Monday
Комедия18+

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Черный понедельник (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Брокер Морис — прожженный ветеран трейдинговой индустрии. Блэйр — подающий надежды новичок, считающий, что он придумал идеальный алгоритм, который позволит зарабатывать баснословные суммы. Судьба столкнет их вместе в преддверии крупнейшей катастрофы в истории мирового фондового рынка.

Сериал Черный понедельник 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

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