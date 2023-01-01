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Черный плащ (сериал, 1991) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

1991, Darkwing Duck
6+

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О сериале

«Только свистни, он появится!» – герой, не нуждающийся в представлении, великолепный Черный Плащ, борец за справедливость и искоренитель зла, настоящий супергерой, загадочный и неуловимый. А помогают супергерою летчик-механик Зигзаг МакКряк и непоседливая Гусeна.

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Страна
США
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный плащ»