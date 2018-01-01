Черный плащ (сериал, 1991) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

«Только свистни, он появится!» – герой, не нуждающийся в представлении, великолепный Черный Плащ, борец за справедливость и искоренитель зла, настоящий супергерой, загадочный и неуловимый. А помогают супергерою летчик-механик Зигзаг МакКряк и непоседливая Гусeна.



Сериал Черный плащ 3 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.