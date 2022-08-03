Черный плащ (сериал, 1991) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн

WinkСериалыЧерный плащ2-й сезон25-я серия
1991, Darkwing Duck
6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
«Только свистни, он появится!» – герой, не нуждающийся в представлении, великолепный Черный Плащ, борец за справедливость и искоренитель зла, настоящий супергерой, загадочный и неуловимый. А помогают супергерою летчик-механик Зигзаг МакКряк и непоседливая Гусeна.
СтранаСША
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
