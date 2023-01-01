WinkДетямЧерный пират (1998)1-й сезон20-я серия
Черный пират (1998) (мультсериал, 1998) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
1998, The Black Corsair
Мультсериалы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Черному Пирату и его друзьям предстоит преодолеть множество опасностей, прежде чем злодей, уничтоживший его братьев, получит по заслугам, а справедливость и любовь восторжествуют над трусостью и подлостью.
Сериал Черный пират (1998) 1 сезон 20 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИталия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb