Черный пират (1998). Серия 13
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Детям
Черный пират (1998)
1-й сезон
13-я серия

Черный пират (1998) (мультсериал, 1998) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

1998, The Black Corsair
Мультсериалы, Приключения6+

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О сериале

Черному Пирату и его друзьям предстоит преодолеть множество опасностей, прежде чем злодей, уничтоживший его братьев, получит по заслугам, а справедливость и любовь восторжествуют над трусостью и подлостью.

Страна
Италия
Жанр
Приключения, Мультсериалы
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb