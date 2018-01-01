WinkДетямЧерный пират (1998)1-й сезон12-я серия
Черный пират (1998) (мультсериал, 1998) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
1998, The Black Corsair
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Черному Пирату и его друзьям предстоит преодолеть множество опасностей, прежде чем злодей, уничтоживший его братьев, получит по заслугам, а справедливость и любовь восторжествуют над трусостью и подлостью.
Сериал Черный пират (1998) 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаИталия
ЖанрМультсериалы
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb