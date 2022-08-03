Черные волки (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Wink
Черные волки
1-й сезон
8-я серия

Черные волки (сериал, 2011) сезон 1 серия 8

2011, Черные волки, 8 серия
Тумилевич и Прилуков приходят к выводу, что Хромов прячется в котельной. Павла они не находят, зато им удается побеседовать с женой Гречи. Разговор с ней снова выводит оперативников на часть полковника Клименко. Павел под видом уголовника встречается с главарeм банды. На запрос Гладыша в Минобороны о строительной части Клименко приходит шокирующий ответ….

Россия
Драма
SD
48 мин / 00:48

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

