Черные волки (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Тумилевич и Прилуков приходят к выводу, что Хромов прячется в котельной. Павла они не находят, зато им удается побеседовать с женой Гречи. Разговор с ней снова выводит оперативников на часть полковника Клименко. Павел под видом уголовника встречается с главарeм банды. На запрос Гладыша в Минобороны о строительной части Клименко приходит шокирующий ответ….

