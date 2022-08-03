WinkСериалыЧерные волки1-й сезон8-я серия
Черные волки (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2011, Черные волки, 8 серия
Драма18+
Тумилевич и Прилуков приходят к выводу, что Хромов прячется в котельной. Павла они не находят, зато им удается побеседовать с женой Гречи. Разговор с ней снова выводит оперативников на часть полковника Клименко. Павел под видом уголовника встречается с главарeм банды. На запрос Гладыша в Минобороны о строительной части Клименко приходит шокирующий ответ….
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Константинов
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Александр
Коршунов
- Актриса
Дарья
Мороз
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- Актёр
Владимир
Капустин
- Актёр
Александр
Голубев
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- ТОМонтажёр
Тимур
Онацкий
- КЛМонтажёр
Константин
Ларченко
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев