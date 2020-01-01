WinkСериалыЧерные вдовы1-й сезон10-я серия
Черные вдовы (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
7.62020, Black Widows
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+39 мин
Черные вдовы
Сезон 1 Серия 1
- 18+35 мин
Черные вдовы
Сезон 1 Серия 2
- 18+35 мин
Черные вдовы
Сезон 1 Серия 3
- 18+34 мин
Черные вдовы
Сезон 1 Серия 4
- 18+33 мин
Черные вдовы
Сезон 1 Серия 5
- 18+37 мин
Черные вдовы
Сезон 1 Серия 6
- 18+33 мин
Черные вдовы
Сезон 1 Серия 7
- 18+36 мин
Черные вдовы
Сезон 1 Серия 8
- 18+30 мин
Черные вдовы
Сезон 1 Серия 9
- 18+39 мин
Черные вдовы
Сезон 1 Серия 10
- 18+34 мин
Черные вдовы
Сезон 1 Серия 11
- 18+38 мин
Черные вдовы
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Устав от жестокого обращения со стороны мужей, три женщины планируют и совершают убийства. Все проходит почти идеально, пока судья, которому поручено вести это дело, не понимает, что оно намного запутаннее, чем кажется на первый взгляд.
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Рейтинг
7.0 IMDb