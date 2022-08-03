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Черные паруса
4-й сезон
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Черные паруса (сериал, 2017) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

2017, Black Sails
Боевик, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Последний сезон выдающейся приключенческой драмы ведет к героическому концу приквела «Острова сокровищ». Наши пираты воюют в Вест-Индии. Берега острова Нью-Провиденс никогда не видели столько крови, но чем агрессивнее наступает цивилизация, тем отчаяннее сопротивление. Ну а главный злодей Джон Сильвер в исполнении харизматичного Люка Арнольда собирается осуществить свой дьявольский план, который он вынашивал три сезона подряд.

Страна
ЮАР, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные паруса»