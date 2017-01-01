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Черные паруса (сериал, 2017) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

2017, Black Sails
Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Последний сезон выдающейся приключенческой драмы ведет к героическому концу приквела «Острова сокровищ». Наши пираты воюют в Вест-Индии. Берега острова Нью-Провиденс никогда не видели столько крови, но чем агрессивнее наступает цивилизация, тем отчаяннее сопротивление. Ну а главный злодей Джон Сильвер в исполнении харизматичного Люка Арнольда собирается осуществить свой дьявольский план, который он вынашивал три сезона подряд.

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Информация

Страна
США, ЮАР
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные паруса»

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