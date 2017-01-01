Черные паруса (сериал, 2017) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Последний сезон выдающейся приключенческой драмы ведет к героическому концу приквела «Острова сокровищ». Наши пираты воюют в Вест-Индии. Берега острова Нью-Провиденс никогда не видели столько крови, но чем агрессивнее наступает цивилизация, тем отчаяннее сопротивление. Ну а главный злодей �Джон Сильвер в исполнении харизматичного Люка Арнольда собирается осуществить свой дьявольский план, который он вынашивал три сезона подряд.





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