Черные паруса (сериал, 2016) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Прошло три месяца после убийства любовницы капитана Флинта. Флинт повидал много смертей, но ни одна не оказывала на него столь гнетущее впечатление. Он оказывается одержим идеей мести и убийства любого представителя власти, когда-либо вешавшего пиратов.



